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Игроки «Локомотива» получили шесть предупреждений в матче с «Краснодаром»

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1). Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал хозяевам шесть жёлтых карточек.

Игроки «Локомотива», получившие предупреждения в матче с «Краснодаром»:

8-я минута: Максим Ненахов (грубая игра);

25-я минута: Евгений Морозов (грубая игра);

36-я минута: Лукас Фассон (грубая игра);

56-я минута: Дмитрий Баринов (грубая игра);

72-я минута: Максим Глушенков (недисциплинированное поведение);

88--я минута: Рифат Жемалетдинов (грубая игра).

Для Максима Глушенкова жёлтая карточка стала четвёртой в этом чемпионате. Он пропустит следующий матч «Локомотива» в 23-м туре РПЛ с «Ахматом» на выезде.