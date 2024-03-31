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Игроки «Локомотива» получили шесть предупреждений в матче с «Краснодаром»

Игроки «Локомотива» получили шесть предупреждений в матче с «Краснодаром»
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1). Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Главный арбитр матча Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал хозяевам шесть жёлтых карточек.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

Игроки «Локомотива», получившие предупреждения в матче с «Краснодаром»:

8-я минута: Максим Ненахов (грубая игра);

25-я минута: Евгений Морозов (грубая игра);

36-я минута: Лукас Фассон (грубая игра);

56-я минута: Дмитрий Баринов (грубая игра);

72-я минута: Максим Глушенков (недисциплинированное поведение);

88--я минута: Рифат Жемалетдинов (грубая игра).

Для Максима Глушенкова жёлтая карточка стала четвёртой в этом чемпионате. Он пропустит следующий матч «Локомотива» в 23-м туре РПЛ с «Ахматом» на выезде.

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