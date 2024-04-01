Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Может быть, убить кого-нибудь?» Гвардиола — после матча с «Арсеналом»

«Может быть, убить кого-нибудь?» Гвардиола — после матча с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после домашнего матча 30-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:0) ответил на вопрос о том, как преодолевать оборонительную тактику соперников.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

«Может быть, убить кого-нибудь?» — сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 64 очка в 29 матчах. «Арсенал» набрал 65 очков после аналогичного количества встреч, оказавшись вторым. Отметим, что по итогам тура таблицу возглавил «Ливерпуль» (67 очков).

В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Матч состоится в среду, 3 апреля, в Манчестере.

Материалы по теме
«Мы хотели победить». Главный тренер «Арсенала» Артета — о матче с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android