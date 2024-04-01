Рыбус: мне звонил Левандовски в 2022 году, спрашивал, безопасно ли в Москве

Защитник казанского «Рубина» Мацей Рыбус рассказал, как полякам живётся в России, а также о звонке Роберта Левандовского в 2022 году.

«Никто не притесняет поляков на улицах, никто на нас не показывает пальцем. В канун Рождества я пошёл в польский костел в Москве. Впервые с тех пор, как я играл в России. 21 декабря умер мой отец, и что-то внутри меня подсказало мне идти… Месса служилась на польском языке, большинство в церкви были поляки, хотя было и много иностранцев. Так что я не единственный поляк в России. Их много. И всё функционирует нормально. Проблемы у меня были только один раз, перед матчем плей-офф со Швецией. Мне позвонил Роберт Левандовски. Он спросил, безопасно ли в Москве и стоит ли нам играть против россиян. Позже мы решили бойкотировать матч. Мы должны были разместить картинку о том, что отказываемся играть. Я не подумал, что живу в России и тоже поделился ей. И ненависть хлынула с другой стороны. Сотни сообщений. Через пятнадцать минут я решил удалить этот пост», — приводит слова Рыбуса TVP Sport.

Напомним, в феврале 2022 года сборная Польши по футболу отказалась от проведения стыкового матча с командой России за право выйти на чемпионат мира 2022 года.

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