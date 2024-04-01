Марио Балотелли прокомментировал главные события в Серии А

Форвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли прокомментировал последние события в Серии А.

«По моему мнению, «Милан» победит в дерби. Я выиграл АПЛ на последней секунде, поэтому мы должны играть до конца, всё может произойти. Но я думаю, что «Интеру» тяжело будет потерять это «скудетто».

Расистский скандал? На стадионах 20 тысяч камер, 20 тысяч микрофонов, и они не могут найти доказательств вины Ачерби? По-моему, они защищают его», – цитирует Балотелли Calciomercato.com.

Напомним, спортивный суд признал защитника «Интера» Франческо Ачерби невиновным в якобы оскорблении защитника «Наполи» Жуана Жезуса на почве расизма, так как вина футболиста не была доказана. Ранее 36-летний защитник был исключён из заявки сборной Италии на её мартовские товарищеские матчи. Также сообщалось, что «Интер» может разорвать контракт с Ачерби.