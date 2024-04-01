«Реал» повторил достижение 27-летней давности. Последний раз такое было при Капелло

Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти не проигрывает в чемпионате Испании уже 24 матча подряд (18 побед, 6 ничьих). Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, «Реал», обыгравший в матче 30-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао (2:0), повторил лучшую серию команды за последние 27 лет. Последний раз подобный результат покорялся «сливочным» под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло в сезоне-1996/1997. Тогда «Реал» выиграл 16 матчей и восемь встреч сыграл вничью.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

После 30 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 75 очков и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере набрал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.

Материалы по теме Стала известна позиция «Реала» по будущему Андрея Лунина

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: