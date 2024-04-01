«Ростов» победил во всех матчах в марте и стал лучшей командой месяца в РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» одержал три победы в трёх мартовских матчах Российской Премьер-Лиги и стал лучшей командой месяца в РПЛ по набранным очкам.

Топ-6 лучших команд марта в РПЛ:

1. «Ростов» — 9 очков.

2. «Динамо» (Москва) — 6.

3. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 5 (разница мячей «+3» (5-2).

4. ЦСКА (Москва) — 5 («+2» (5-3).

5. «Факел» (Воронеж) — 5 («+2» (3-1).

6. «Оренбург» — 5 («+1» (2-1).

После 22 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на девятой позиции с 30 очками. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41). Второе место занимает «Краснодар», в активе которого 39 набранных очков. Тройку сильнейших замыкает московское «Динамо» с 38 очками.

Следующий тур чемпионата России пройдёт с 6 по 8 апреля.