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Оливье Жиру прокомментировал слухи о переходе в «Лос-Анджелес»

Оливье Жиру прокомментировал слухи о переходе в «Лос-Анджелес»
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Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал слухи насчёт своего перехода в «Лос-Анджелес».

«Без комментариев! Сезон ещё не окончен. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Жиру Téléfoot в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года. В нынешнем сезоне опытный французский нападающий забил 14 мячей и отдал девять результативных передач в 36 матчах за «Милан» во всех турнирах. За «россонери» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость Жиру, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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