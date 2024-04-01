Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Ещенко: ждал от «Спартака» лучшего результата в матче с «Уралом»

Андрей Ещенко: ждал от «Спартака» лучшего результата в матче с «Уралом»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал игру красно-белых в матче 22-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«От «Спартака» в матче с «Уралом» ждал лучшего результата. Мы знаем, что против «Спартака» всегда играют на 200-300%. Футболисты и тренерский штаб должны быть готовы к такому. Те, кто выходит играть, должны отдаваться полностью», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 игре. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 41 очко после 21 сыгранного матча.

Материалы по теме
Кечинов: между «Спартаком» и «Уралом» разницы не было — потеря Промеса невосполнима
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android