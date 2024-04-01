Защитник «Краснодара» Волков: никто и не думал, что мы выбываем из чемпионской гонки

Футболист «Краснодара» Сергей Волков оценил перспективы команды в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Защитник южан считает, что краснодарцы не выбывали из борьбы за золотые медали и будут сражаться до самого конца.

«У нас в команде никто и не думал, что мы каким-то непонятным образом выбываем из гонки. Не знаю, почему люди берут это из головы. Но мы будем бороться до конца, как планировали и начинали», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

В 22-м туре Российской Премьер-Лиги футболисты «Краснодара» на выезде играли с московским «Локомотивом». Встреча состоялась 31 марта и завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, сейчас в активе коллектива Мурада Мусаева 40 очков. Краснодарцы занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Петербургский «Зенит», идущий первым, набрал 41 очко.