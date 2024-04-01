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Кандидат на пост тренера «Ливерпуля» Аморим высказался о своём будущем

Кандидат на пост тренера «Ливерпуля» Аморим высказался о своём будущем
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим, которого связывают с возможным переходом в «Ливерпуль», «Челси» и каталонскую «Барселону», высказался о своём будущем.

«Сейчас я сосредоточен на «Спортинге» и очень горжусь тем, что являюсь тренером этой команды. Мы нацелены на завоевание титулов. В конце концов вы всё увидите, но сейчас у меня есть контракт и я счастлив здесь. Это самое главное. То, что я счастлив здесь, важнее контракта», — приводит слова Аморима журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

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