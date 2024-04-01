Кержаков: сын всегда больше любил Месси, но сейчас для него лучший — Мбаппе

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков рассказал, что его сын считает нападающего сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе лучшим футболистом мира.

«Листок с автографом Мбаппе у сына стоит в рамке рядом с фигуркой Килиана. Ему нравился и продолжает нравиться Месси. Он всегда больше любил Месси, но это жизнь, приходят новые звёзды. Те, кто блистали раньше, уходят на заслуженный отдых. Из тех, кто играет в Европе и в Лиге чемпионов, Мбаппе для него сейчас лучший», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе провёл 38 матчей за парижан во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает этим летом, после чего французский футболист, по данным СМИ, перейдёт в мадридский «Реал».