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«Динамо» Мх упустило возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Кубанью»

«Динамо» Мх упустило возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Кубанью»
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Сегодня, 1 апреля, состоялся матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань» и «Динамо» из Махачкалы. Команды играли на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
01 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сердеров – 10'     1:1 Грузнов – 73'    

Первый гол был забит на 10-й минуте. Его автором стал нападающий «Динамо» Сердер Сердеров. Хозяевам поля удалось отыграться на 73-й минуте благодаря голу форварда Ильи Грузнова.

После этой игры в активе «Динамо» стало 41 очко. Дагестанская команда поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата и сократила отставание от лидирующих «Химок» до одного очка. «Кубань» набрала 22 очка в 24 матчах и расположилась на 17-м месте.

Турнирная таблица Первой лиги
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