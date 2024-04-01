И. Федотов предположил, чем закончится история с неназначенным пенальти в игре «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, чем закончится история с неназначенным пенальти в игре 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) за фол на игроке красно-белых Антоне Зиньковском.

«Что касается протокола — это фактическое нарушение, которое просматривает VAR, и звать арбитра к монитору здесь необязательно. Но это не значит, что нельзя. Если они совсем поплыли и не знали, что делать, то могли сказать Москалёву, чтобы тот посмотрел сам. Думаю, если ЭСК признает ошибку, то просто скажут, что это сложный эпизод. Оценка оценке рознь. Картина игры у Москалёва была хорошей, и я бы никого из арбитров особо не ругал. Нужно же ещё послушать переговоры VAR. Одно дело, если они там плавали, другое — если всё чётко говорили», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым.