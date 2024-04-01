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Игорь Федотов разобрал момент со спорным голом «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»

Игорь Федотов разобрал момент со спорным голом «Зенита» в ворота «Крыльев Советов»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал момент с голом «Зенита» в ворота «Крыльев Советов» (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Момент с голом «Зенита» — вялообсуждаемый, потому что в принципе мало кто понимает, что на самом деле произошло. Здесь две составляющие. Гол можно было бы отменить, если бы в момент передачи Мостового, до касания защитника «Крыльев», Артур находился за линией офсайда. Тогда считалось бы, что игра защитника была неконтролируемой. Но в момент подачи Артур находился в правильной позиции и только потом передвинулся за линию офсайда. Другой вопрос: играл ли головой Кассьерра? Если бы он сыграл, а мяч отскочил от защитника, это было бы «вне игры». Но я нашёл ракурс, на котором видно, что Кассьерра головой не играл. Значит, гол забит правильно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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