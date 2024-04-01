«Бавария» по Пелевину и пустота Гвардиолы. ХиТ#178

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.

Описание и таймкоды:

00:00 — Привет, Маурисио!

00:55 — Гвардиола законтролировал сам себя. И компактный «Арсенал» тоже. И коротко про «МЮ»

18:24 — Тренд «Ливерпуля» на волевые победы. Мак Аллистер — лучший летний трансфер в АПЛ?

37:09 — Миранчук выдал свой лучший матч за «Аталанту». Наблюдения Билича подтвердились

47:39 — Внезапно представили совместный состав «Баварии» и «Сити». А ещё разбираемся, можно ли винить мюнхенских фанатов

01:01:13 — Редкие кадры: Родриго в роли Моисея

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Кирилл восхищается решением Алонсо остаться в «Байере», но объясняет, в чём его риск.

Гриша выделяет главную проблему «Челси» на сегодня.

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