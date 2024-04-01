«Бавария» по Пелевину и пустота Гвардиолы. ХиТ#178

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и таймкоды:
00:00 — Привет, Маурисио!
00:55 — Гвардиола законтролировал сам себя. И компактный «Арсенал» тоже. И коротко про «МЮ»
18:24 — Тренд «Ливерпуля» на волевые победы. Мак Аллистер — лучший летний трансфер в АПЛ?
37:09 — Миранчук выдал свой лучший матч за «Аталанту». Наблюдения Билича подтвердились
47:39 — Внезапно представили совместный состав «Баварии» и «Сити». А ещё разбираемся, можно ли винить мюнхенских фанатов
01:01:13 — Редкие кадры: Родриго в роли Моисея
Подписывайтесь на Telegram-каналы Окко Спорт и «Чемпионат».
Кирилл восхищается решением Алонсо остаться в «Байере», но объясняет, в чём его риск.
Гриша выделяет главную проблему «Челси» на сегодня.
Слушайте аудиоверсию подкаста на всех платформах:
• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Звук»
• в приложениях Android
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster