«РПЛ похожа на Ла Лигу». Игрок «Спартака» Бонгонда высказался об уровне чемпионата России

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги, а также сравнил её с испанской Ла Лигой.

«На каком месте среди европейских чемпионатов находится РПЛ? Я не проводил детальный анализ, но РПЛ — точно не простая лига. Конечно, российский чемпионат не одного уровня с испанской лигой. В России нужно иметь хорошую физическую форму, футбол здесь строится на контратаках. Но могу сказать, что РПЛ похожа на Ла Лигу», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

Напомним, Бонгонда перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года и заключил контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне вингер поучаствовал в 23 матчах «Спартака», забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 проведённом матче.