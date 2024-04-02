Киммих возглавил рейтинг самых подешевевших игроков мира по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых подешевевших футболистов мира по итогам весеннего обновления трансферных стоимостей.
Рейтинг возглавил полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих, чья рыночная стоимость уменьшилась на 15 млн.
Самые подешевевшие игроки мира:
1. Йозуа Киммих («Бавария», € 60 (-15) млн);
2. Мойсес Кайседо («Челси», € 80 (-10) млн);
3. Педри («Барселона», € 80 (-10) млн);
4. Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн);
5. Лерой Зане («Бавария», € 70 (-10) млн);
6. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», € 60 (-10) млн);
7. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 60 (-10) млн);
8. Рандаль Коло Муани («ПСЖ», € 70 млн (- € 10) млн);
9. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», € 50 (-10) млн);
10. Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн).