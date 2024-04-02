Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих возглавил рейтинг самых подешевевших игроков мира по версии Transfermarkt

Киммих возглавил рейтинг самых подешевевших игроков мира по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых подешевевших футболистов мира по итогам весеннего обновления трансферных стоимостей.

Рейтинг возглавил полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих, чья рыночная стоимость уменьшилась на 15 млн.

Самые подешевевшие игроки мира:

1. Йозуа Киммих («Бавария», € 60 (-15) млн);

2. Мойсес Кайседо («Челси», € 80 (-10) млн);

3. Педри («Барселона», € 80 (-10) млн);

4. Френки де Йонг («Барселона», € 70 (-10) млн);

5. Лерой Зане («Бавария», € 70 (-10) млн);

6. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», € 60 (-10) млн);

7. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 60 (-10) млн);

8. Рандаль Коло Муани («ПСЖ», € 70 млн (- € 10) млн);

9. Деотшанкюль Юпамекано («Бавария», € 50 (-10) млн);

10. Жюль Кунде («Барселона», € 50 (-10) млн).

Материалы по теме
Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших игроков мира по итогам обновления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android