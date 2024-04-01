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Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших игроков мира по итогам обновления

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал в своём телеграм-канале рейтинг футболистов, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости по итогам весеннего обновления.

Лидером рейтинга стал 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Рыночная стоимость молодого футболиста выросла на € 29 млн и теперь составляет € 35 млн. На второй строчке расположился 17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси, прибавивший в стоимости € 23,5 млн.

Топ-10 самых подорожавших игроков:

1. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», € 35 (+29) млн).

2. Пау Кубарси («Барселона», € 25 (+23,5) млн);

3. Александар Павлович («Бавария», € 25 (+23) млн).

4. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 130 (+20) млн).

5. Самуэль Омородион («Депортиво Алавес», € 40 (+20) млн);

6. Кенан Йылдыз («Ювентус», € 30 млн (+ € 20) млн);

7. Тиаго Родригес («Брюгге», € 25 (+ € 19) млн);

8. Ламин Ямал («Барселона», € 75 (+ €15) млн);

9. Айван Тони («Брентфорд», € 50 (+ € 15) млн);

10. Лени Йоро («Лилль», € 40 (+ € 15) млн).