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В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться — Фабрицио Романо

В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться — Фабрицио Романо
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В «Барселоне» заинтересованы в продолжении сотрудничества с нынешним наставником каталонской команды Хави.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, руководство «Барселоны» по-прежнему не приблизилось к договорённости ни с одним из тренеров, поскольку продолжает рассчитывать на продолжение сотрудничества с Хави. В клубе пытаются убедить главного тренера остаться.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в конце января Хави заявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона. После этого, отвечая на вопросы журналистов, испанский специалист не раз подтверждал, что его намерение уйти из «Барселоны» не изменилось.

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