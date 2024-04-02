Валерий Карпин назвал европейские клубы, в которых способен заиграть Данил Глебов

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил текущий уровень выступлений полузащитника Данила Глебова.

«Ему надо прибавить абсолютно во всём, кроме бега. Бегает много и хорошо, но во всём остальном надо прибавлять. В мышлении, в технике, в передачах. Работы непочатый край. Понятно, что по сравнению с тем, что было, когда он лет пять назад пришёл, и сейчас — это небо и земля.

Для «Ростова», в нашей схеме, он один из самых, если не самый важный игрок, потому что от него много зависит не только с точки зрения игры с мячом, но и без мяча. Он знает абсолютно всё. Он подсказывает всем остальным, что нужно делать на поле.

Готов ли он сейчас к Европе? Думаю, что готов. Опять же, если Испанию брать, то в какой команде готов? В «Реале»? Наверное, на данный момент нет. В «Бетисе» или «Валенсии»? Наверное, да. В «Атлетико», наверное, тоже да. То же самое можно сказать про любой другой топ-5 чемпионатов Европы. Возможно, не в каком-то гранде, но в хорошей, добротной команде любого из этих чемпионатов, думаю, по своему уровню он сейчас может [играть]. Хотя, еще раз повторяю, ему еще расти и расти во многих компонентах надо», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Live».

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.