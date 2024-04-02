«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: во сколько начнётся матч Кубка, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 апреля, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «СКА-Хабаровск» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в июле прошлого года. Тогда в рамках товарищеской встречи победу со счётом 2:1 одержало московское «Динамо». В турнирной таблице Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 бело-голубые располагаются на третьей строчке. В активе команды Марцела Лички 38 набранных очков по результатам 21 матча.

«СКА-Хабаровск» в Мелбет Первой лиге занимает 10-е место. Подопечные Романа Шаронова набрали 31 очко в 24 матчах.