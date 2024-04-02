Пименов объяснил, почему «Спартак» находится в кризисе

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов считает, что главная причина кризиса московского «Спартака» — проблемы между тренером и футболистами. По его мнению, если не удаётся найти взаимопонимание, игроки должны собраться и бороться за результат сами.

«Сейчас проблемы между тренером и игроками, как я понимаю. Чего‑то хорошего здесь пока нет. Игрокам надо отдельно собраться, пусть даже без тренера. Нужно работать и ещё раз работать, — сказал Руслан Пименов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 проведённом матче. В последнем матче «Спартак» не смог обыграть «Урал» на своём поле. Игра завершилась со счётом 0:0. Красно-белые ещё не побеждали в РПЛ после возобновления сезона.