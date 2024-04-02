Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан отклоняет предложения клубов ради того, чтобы возглавить сборную Франции — MD

Зидан отклоняет предложения клубов ради того, чтобы возглавить сборную Франции — MD
Аудио-версия:
Комментарии

Французский специалист Зинедин Зидан отклоняет предложения клубов о том, чтобы тренировать в них, поскольку ждёт приглашения на работу от сборной Франции. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент работа в сборной Франции — единственный вариант, мотивирующий Зидана вернуться к тренерской деятельности. В ожидании предложения от Федерации футбола Франции экс-тренер «Реала» отверг приглашения ряда клубов, включая «ПСЖ».

Подчёркивается, что Зидан наладил свой быт в Испании и не хочет покидать эту страну на постоянной основе. Работа в сборной Франции позволила бы ему продолжать жить в Мадриде, покидая город только во время выездов на матчи французской национальной команды.

На текущий момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Зидан не станет новым тренером «Баварии» после ухода Тухеля — журналист Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android