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«Ну как так?» Орлов — об ошибке вратаря «Зенита» Адамова в начале игры с «Крыльями»

«Ну как так?» Орлов — об ошибке вратаря «Зенита» Адамова в начале игры с «Крыльями»
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов прокомментировал результативную ошибку голкипера «Зенита» Дениса Адамова на первой минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Можно ли говорить, что ошибка Адамова лишила «Зенит» трёх очков? Можно, конечно. Даже такой «Зенит», который был, это не тот «Зенит», который был чемпионом. Пока не показывает чемпионской игры, но здесь у меня вопрос всё-таки к раздевалке. Все говорят, что главное в раздевалке настрой на игру. Ну как так? И у нас не первый матч всё вот так начинается. Значит, когда команда выходит, недонастрой, а по какой причине?» — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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