Павлюченко: когда меня пригласил «Спартак», я даже не смотрел на зарплату, это была мечта

Бывший российский нападающий Роман Павлюченко вспомнил, как переходил в московский «Спартак».

«Я когда приходил в «Спартак», не обращал внимания, распадается команда, не распадается, на каком месте. Меня когда пригласили в «Спартак», я просто собрал вещи на следующий и улетел подписать контракт. Я даже не смотрел, какая зарплата у меня, сколько денег буду получать. У меня была задача подписать контракт со «Спартаком». Это была моя мечта», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Павлюченко 42 года, он является воспитанником ставропольского «Динамо». К московскому «Спартаку» Роман присоединился из «Ротора» в 2003 году. В составе команды, которую возглавлял Олег Романцев, Павлюченко заменил Владимира Бесчастных, уехавшего в «Фенербахче».