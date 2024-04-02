Экс-нападающий «Уотфорда» Дини: «Ливерпулю» нужен Гари О'Нил!

Бывший футболист «Уотфорда» Трой Дини считает, что «Ливерпулю» следует обратить внимание на главного тренера «Вулверхэмптона» Гари О'Нила. Напомним, по завершении нынешнего сезона мерсисайдский клуб покинет Юрген Клопп.

«Я думаю, что «Ливерпулю» в следующем году тренер нужен будет больше, чем менеджер, и поэтому считаю Гари лучшей кандидатурой. Если верить слухам, трое или четверо топ-игроков «Ливерпуля» могут уйти летом, и тогда у «красных» был бы по-настоящему молодой состав.

Полагаю, для такой команды нужен будет тренер помоложе, который привык работать с молодыми футболистами и не рассчитывает сразу выиграть чемпионат. Если бы пришёл кто-то вроде Де Дзерби, мы бы рассчитывали, что «Ливерпуль» по-прежнему становился бы одной из четырёх лучших английских команд», — приводит слова Дини британское интернет-издание Mirror.