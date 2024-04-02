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Экс-форвард сборной России Павлюченко: «Ламборгини» — полное говно, я вам клянусь

Экс-форвард сборной России Павлюченко: «Ламборгини» — полное говно, я вам клянусь
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказал своё отношение к автомобилям марки «Ламборгини». По его словам, данная машина очень неудобна из-за низкой посадки — чтобы вылезти из неё, приходится звать на помощь.

«Я хочу сказать, что «Ламборгини» — полное говно машина. Я вам клянусь. Потому что, когда я в эту машину садился, я не мог вылезти из неё. Но я звал на помощь: «Вытащите меня». Она настолько низкая, туда залезть-то легко, а вылезти такая проблема», — сказал Павлюченко в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

Напомним, Павлюченко завершил карьеру осенью 2022 года. Последним профессиональным клубом российского нападающего стало «Знамя» из Ногинска. Позже он выступал в Медиалиге.

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