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«Люди обсуждают ложь». Энрике — о реакции Мбаппе на замену в игре с «Марселем»

«Люди обсуждают ложь». Энрике — о реакции Мбаппе на замену в игре с «Марселем»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о том, что нападающий французского гранда Килиан Мбаппе оскорбил его, увидев, что футболиста заменяют на 65-й минуте матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:0).

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Vitinha – 53'     0:2 Рамуш – 85'    
Удаления: нет / Бералдо – 40'

«Забавно видеть, как обсуждают ложь из новостей. Это то, что порождает, и то, что происходит с журналистикой. Кто-то выдумал это оскорбление, и отсюда возникают домыслы. Я нахожусь в полном спокойствии, делаю свою работу в меру своих возможностей. Знаю, какую роль я играю в этой игре», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что окружение Мбаппе недовольно неуважительным отношением испанского специалиста к известному нападающему.

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