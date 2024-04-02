«Люди обсуждают ложь». Энрике — о реакции Мбаппе на замену в игре с «Марселем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал информацию о том, что нападающий французского гранда Килиан Мбаппе оскорбил его, увидев, что футболиста заменяют на 65-й минуте матча 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (2:0).

«Забавно видеть, как обсуждают ложь из новостей. Это то, что порождает, и то, что происходит с журналистикой. Кто-то выдумал это оскорбление, и отсюда возникают домыслы. Я нахожусь в полном спокойствии, делаю свою работу в меру своих возможностей. Знаю, какую роль я играю в этой игре», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что окружение Мбаппе недовольно неуважительным отношением испанского специалиста к известному нападающему.