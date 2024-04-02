Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике: у «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой ЛЧ, а у «ПСЖ» — матчи

Энрике: у «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой ЛЧ, а у «ПСЖ» — матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике порассуждал о разнице в графиках между своей командой и «Барселоной», с которой французскому гранду предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Барсы» будет 10 дней отдыха, а у нас — соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю о том, что лучше всего провести эти три матча. Если бы у меня было 10 дней отдыха, я бы приспосабливался к подобным обстоятельствам», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, перед матчем с «Барселоной» подопечные Энрике 3 апреля сыграют с «Ренном» в Кубке Франции. Затем, 6 апреля в игре 28-го тура французской Лиги 1 встретятся с «Клермоном». В свою очередь, 30 марта «Барселона» в 30-м туре Ла Лиги обыграла «Лас-Пальмас» (1:0) и до игры с «ПСЖ» больше не проведёт ни одной встречи.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Мы все в одной лодке». Тренер «ПСЖ» Энрике — о будущем Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android