Энрике: у «Барселоны» будет 10 дней отдыха перед игрой ЛЧ, а у «ПСЖ» — матчи

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике порассуждал о разнице в графиках между своей командой и «Барселоной», с которой французскому гранду предстоит сыграть в 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

«У «Барсы» будет 10 дней отдыха, а у нас — соревновательные матчи. В моей ситуации я говорю о том, что лучше всего провести эти три матча. Если бы у меня было 10 дней отдыха, я бы приспосабливался к подобным обстоятельствам», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, перед матчем с «Барселоной» подопечные Энрике 3 апреля сыграют с «Ренном» в Кубке Франции. Затем, 6 апреля в игре 28-го тура французской Лиги 1 встретятся с «Клермоном». В свою очередь, 30 марта «Барселона» в 30-м туре Ла Лиги обыграла «Лас-Пальмас» (1:0) и до игры с «ПСЖ» больше не проведёт ни одной встречи.