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Олег Романцев: «Зенит» потерял очки в Самаре, потому что на большее чемпион не наиграл

Олег Романцев: «Зенит» потерял очки в Самаре, потому что на большее чемпион не наиграл
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев подвёл итоги матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (1:1).

«То, что «Зенит» увёз из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Всё остальное — лирика. И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться. А у «Крыльев» всё это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но ещё и не ожидавший такого подарка «Краснодар», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» завершился вничью со счётом 2:2. Встречу принимал стадион «Солидарность Арена», игра состоялась в субботу, 30 марта. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, опережая «Краснодар» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» на домашней арене. Игра состоится в субботу, 6 апреля, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    
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