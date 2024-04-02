«Химки» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:00

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Сегодня, 2 апреля, состоится матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Химки» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В той встрече голами отметились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов этого соревнования «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0. В той игре голы забили Хетаг Хосонов и Олег Исаенко.

Последний раз команды встречались в матче 20-го тура минувшего сезона чемпионата России. В той игре «Ростов» победил со счётом 1:0.