Сергей Овчинников объяснил, почему Игорь Акинфеев не станет тренером

Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников поделился мнением об опытном вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно. Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдёт.

Карьера вратаря — огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. Я не хотел нервничать, не хотел готовиться к матчам. А тут ты только закончил — и тренер. Ещё один стресс», — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 20 матчах за ЦСКА во всех официальных турнирах, пропустил 23 мяча и семь раз отыграл «на ноль». 37-летний вратарь на протяжении всей своей игровой карьеры выступает за московских армейцев — с 2003 года.