Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Овчинников объяснил, почему Игорь Акинфеев не станет тренером

Сергей Овчинников объяснил, почему Игорь Акинфеев не станет тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников поделился мнением об опытном вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно. Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдёт.

Карьера вратаря — огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. Я не хотел нервничать, не хотел готовиться к матчам. А тут ты только закончил — и тренер. Ещё один стресс», — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 20 матчах за ЦСКА во всех официальных турнирах, пропустил 23 мяча и семь раз отыграл «на ноль». 37-летний вратарь на протяжении всей своей игровой карьеры выступает за московских армейцев — с 2003 года.

Материалы по теме
«В душе я 15-летний мальчик». Большое интервью с Акинфеевым
Эксклюзив
«В душе я 15-летний мальчик». Большое интервью с Акинфеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android