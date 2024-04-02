Спортдир академии «Ариса» Ковальчук: сейчас мы потеряли игру в футбол на улице

Спортивный директор академии «Ариса» Никита Ковальчук назвал навыки, которым хочет обучить молодых игроков клуба.

«Дети в пять лет должны играть в подвижные игры с мячом. На мой взгляд, с пяти до 10 лет ребенок должен заниматься тремя-четырьмя видами спорта. Сейчас особенно, ведь мы потеряли игру в футбол на улице. Если посмотреть на истории великих футболистов, то все они играли на улице. А сейчас мы это потеряли.

Игра на улице — это оттачивание техники, но самое главное — координация. Сейчас это утеряно, просто катастрофа. Если говорить об академии, начиная с 13 лет, мы не фокусируемся на нынешнем футболе. Он может измениться через пять-шесть лет. В той же Германии при Гвардиоле всех готовили под футбол 2008 года. Но футбол же меняется.

Я хочу, чтобы выпускник «Ариса» обладал элитным первым касанием. Чтобы игрок мог сделать правильную передачу. Если мы берём физическую часть, то футболист должен делать максимальное количество рывков и очень быстро восстанавливаться. С тактической стороны — это футболист, умеющий играть эпизоды один в один, два в одного и три в два. Если такого футболиста соберу, то он будет универсальным игроком, каким бы ни был футбол в будущем. Если мы на Кипре найдём нового Лионеля Месси, то, конечно, подстроимся под него и придумаем что-то особенное», — приводит слова Ковальчука «РБ Спорт».