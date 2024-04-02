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FourFourTwo представил рейтинг лучших нидерландских футболистов в истории

Авторитетный британский журнал FourFourTwo опубликовал список лучших нидерландских футболистов в истории. Данный рейтинг возглавил легендарный нападающий Йохан Круифф. Второе место занял ещё один нападающий Марко ван Бастен. Топ-3 замкнул Руд Гуллит.

Топ-15 нидерландских футболистов по версии FourFourTwo:

Йохан Круифф (нападающий). Марко ван Бастен (нападающий). Руд Гуллит (полузащитник). Йохан Нескенс (полузащитник). Франк Райкард (полузащитник). Робин ван Перси (нападающий). Деннис Бергкамп (нападающий). Рональд Куман (защитник). Эдвин ван дер Сар (голкипер). Руд Крол (защитник). Джонни Реп (нападающий). Пит Кейзер (нападающий). Уэсли Снейдер (полузащитник). Вирджил ван Дейк (защитник). Кларенс Зеедорф (полузащитник).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.