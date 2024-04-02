FourFourTwo представил рейтинг лучших нидерландских футболистов в истории
Авторитетный британский журнал FourFourTwo опубликовал список лучших нидерландских футболистов в истории. Данный рейтинг возглавил легендарный нападающий Йохан Круифф. Второе место занял ещё один нападающий Марко ван Бастен. Топ-3 замкнул Руд Гуллит.
Топ-15 нидерландских футболистов по версии FourFourTwo:
- Йохан Круифф (нападающий).
- Марко ван Бастен (нападающий).
- Руд Гуллит (полузащитник).
- Йохан Нескенс (полузащитник).
- Франк Райкард (полузащитник).
- Робин ван Перси (нападающий).
- Деннис Бергкамп (нападающий).
- Рональд Куман (защитник).
- Эдвин ван дер Сар (голкипер).
- Руд Крол (защитник).
- Джонни Реп (нападающий).
- Пит Кейзер (нападающий).
- Уэсли Снейдер (полузащитник).
- Вирджил ван Дейк (защитник).
- Кларенс Зеедорф (полузащитник).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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