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Вратарь «Ростова» Песьяков назвал лучших голкиперов из РПЛ по игре ногами

Вратарь «Ростова» Песьяков назвал лучших голкиперов из РПЛ по игре ногами
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Голкипер футбольного клуба «Ростов» Сергей Песьяков назвал вратарей из Российской Премьер-Лиги, которые лучше него играют ногами.

«Три фамилии сразу назову – Селихов, Сафонов, Максименко. Все они играют как минимум не хуже.

Вратари часто допускают ошибки при игре ногами? Это всё вопрос решения. Ты так видишь ситуацию. Конечно, когда пропускаешь, думаешь – да блин, шмальнул бы на отбой, и всё. Что говорит Карпин на разборе, если выносить мячи? По-разному. По головке не гладит, но всё от ситуации зависит. На экране всё хорошо видно – если есть игрок и я не отдал, то говорят, что надо было покатить. А если всё по делу, то вопросов нет», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний Песьяков принял участие в 21 матче за «Ростов» во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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