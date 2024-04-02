Главный тренер «Кубани» Евсеев ответил на вопрос о приглашении Мостового на стажировку

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможности приглашения в краснодарский клуб на стажировку бывшего футболиста сборной СССР и России Александра Мостового. Напомним, ранее Мостовой сообщил «Чемпионату», что с удовольствием съездил бы на стажировку в «Пари НН» к возглавляющему нижегородцев Сергею Юрану.

«Пригласить Мостового на стажировку? Вы просто на «ура» отрабатываете 1 апреля. Молодцы. Давайте лучше вопросы об игре. Это не интересно?» — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, 48-летний специалист Вадим Евсеев возглавил «Кубань» в минувшем сентябре. В нынешнем сезоне кубанский клуб выступает в Мелбет Первой лиге. После 24 туров этого соревнования подопечные Евсеева набрали 22 очка и занимают 17-е место, находясь в зоне вылета. «Кубань» отделяют три очка от спасительной 15-й строчки.