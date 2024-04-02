«Химки» — «Ростов»: первый тайм завершился нулевой ничьей

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Игра проводится на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тайма счёт не открыт — 0:0. «Химки» нанесли больше ударов в створ — 5:3. Отметим, что футболисты команд не получили жёлтых карточек в первой 45-минутке.

В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В той встрече голами отметились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0. В той игре голы забили Хетаг Хосонов и Олег Исаенко.