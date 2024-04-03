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Фиорентина — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Фиорентина — Аталанта 3 апреля: начало матча, Алексей Миранчук, во сколько начало

«Фиорентина» — «Аталанта»: где смотреть, во сколько начало матча полуфинала Кубка Италии
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Сегодня, 3 апреля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции состоится первый матч полуфинала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фиорентина» — действующий финалист Кубка Италии. В решающем матче прошлого сезона команда Винченцо Итальяно проиграла «Интеру» со счётом 1:2. В нынешнем розыгрыше турнира «фиалки» прошли «Парму» (2:2) и «Болонью» (0:0). Исход обоих матчей решался в серии пенальти, где точнее оказались футболисты команды из Флоренции.

«Аталанта» оба матча текущего розыгрыша Кубка Италии завершила в основное время. В 1/8 финала команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Сассуоло» (3:1), а в четвертьфинале — «Милан» (2:1). Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в обоих матчах Кубка Италии и отметился результативной передачей.

Не пропустите! Трансляции матчей Кубка Италии смотрите в Okko.

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