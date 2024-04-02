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«ПСЖ» интересуется двумя защитниками «Барселоны»

«ПСЖ» интересуется двумя защитниками «Барселоны»
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Французский «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к двум защитникам «Барселоны» — Жюлю Кунде и Эктору Форту, сообщает Barca Times в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Catalunya Ràdio.

По информации источника, несколько недель назад в Барселоне состоялась встреча представителей клубов, на которой обсуждались возможные трансферы. Сообщается, что по итогам той встречи сине-гранатовые отказываются продавать Форта, но готовы обсудить переход Кунде.

25-летний Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года за € 50 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 32 матчах сине-гранатовых во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

17-летний Форт является воспитанником каталонского клуба. За основной состав «Барселоны» Эктор провёл семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 7,5 млн.

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