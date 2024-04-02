Роналдо: удивительно, что в РПЛ так много бразильцев, но в «Ростове» — только я

Бразильский нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос высказался о количестве своих соотечественников в Российской Премьер-Лиге, а также удивился отсутствию игроков из Бразилии в стане ростовчан.

«В Болгарии было пять бразильцев, которые играли со мной в одной команде. В «Ростове» — только я. Вообще удивительно, что в РПЛ так много бразильцев, но в моей команде только я», — приводит слова Роналдо Metaratings.

Напомним, 23-летний Роналдо дос Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». Нападающий успел провести пять матчей за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.

На данный момент «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.