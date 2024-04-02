Экс-тренер «Ростова» высказался о возможном переходе Глебова в клуб из Европы

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о капитане и полузащитнике жёлто-синих Даниле Глебове, а также высказался о его возможном переходе в европейский клуб.

«Думаю, можно сказать, что Глебов — один из сильнейших опорных полузащитников чемпионата России. У Данила очень боевой характер, он уверенно вступает в единоборства и ведёт борьбу. Также видно, что Глебов очень дисциплинированный футболист, он чётко понимает свои задачи на поле.

Если у Глебова будет хорошее предложение из Европы, то попробовать, конечно, можно. Но ехать туда просто ради того, чтобы уехать из чемпионата России — глупо. Нужно понимать, что там совсем другой футбол, другие требования к физической форме и пониманию игры», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

На данный момент «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.