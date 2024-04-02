«Аль-Хиляль» обновил рекордную победную серию мирового футбола, разгромив «Аль-Охдуд»

Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Охдудом». Встреча прошла в Эр-Рияде. Хозяева одержали победу со счётом 3:0 и продлили рекордную победную серию мирового футбола, которая достигла 31 победы, учитывая игры всех турниров.

Первый мяч был забит на 16-й минуте, когда нападающий «Аль-Хиляля» Салех Аль-Шехри вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте бывший футболист «Зенита» бразилец Малком увеличил преимущество хозяев. Спустя несколько минут полузащитник Салем Аль-Давсари довёл счёт до разгромного и установил окончательный результат матча с передачи Рубена Невеша.

После этой победы «Аль-Хиляль» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 26 играх. «Аль-Охдуд» находится на 15-й позиции с 24 очками после аналогичного количества встреч.