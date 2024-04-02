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Аль-Хиляль — Аль-Охдуд 3:0, результат матча 26-го тура саудовской Про-Лиги 2 апреля 2024 года

«Аль-Хиляль» обновил рекордную победную серию мирового футбола, разгромив «Аль-Охдуд»
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Завершился матч 26-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Охдудом». Встреча прошла в Эр-Рияде. Хозяева одержали победу со счётом 3:0 и продлили рекордную победную серию мирового футбола, которая достигла 31 победы, учитывая игры всех турниров.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 26-й тур
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Аль-Шехри – 16'     2:0 Малком – 66'     3:0 Аль-Давсари – 73'    

Первый мяч был забит на 16-й минуте, когда нападающий «Аль-Хиляля» Салех Аль-Шехри вывел свою команду вперёд. На 66-й минуте бывший футболист «Зенита» бразилец Малком увеличил преимущество хозяев. Спустя несколько минут полузащитник Салем Аль-Давсари довёл счёт до разгромного и установил окончательный результат матча с передачи Рубена Невеша.

После этой победы «Аль-Хиляль» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 74 очка в 26 играх. «Аль-Охдуд» находится на 15-й позиции с 24 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица саудовской Про-лиги
Календарь саудовской Про-лиги
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