Форвард «Ростова» Роналдо рассказал о значимости молитвы в серии пенальти с «Химками»

Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал о значимости молитвы в серии пенальти матча Фонбет Кубка России с «Химками» (0:0, 7:6).

— Игра с «Химками» получилась очень сложной. Но мы хорошо справились. Рады, что прошли дальше.

— Удалось победить благодаря твоим молитвам в серии пенальти?

— Да, благодаря богу и слаженной работе всей команды. Для меня важно, чтобы я мог так помочь команде, смог нас усилить, — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летний Роналдо дос Сантос является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски». Нападающий успел провести пять матчей за «Ростов» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей.