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Карпин — о своём будущем: ещё неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет

Карпин — о своём будущем: ещё неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своём будущем в национальной команде.

— То есть на данный момент вы приняли решение, что остаётесь в сборной и в «Ростове»?
— В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» — да, у меня контракт.

— Пишут про сборную, что ещё два года.
— Ну, спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать? — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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