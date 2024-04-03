Карпин — о своём будущем: ещё неизвестно, остаюсь я в сборной России или нет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о своём будущем в национальной команде.

— То есть на данный момент вы приняли решение, что остаётесь в сборной и в «Ростове»?

— В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» — да, у меня контракт.

— Пишут про сборную, что ещё два года.

— Ну, спросите у тех, кто пишет. Я что могу сказать? — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

55-летний Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. С 2022 года он совмещает пост главного тренера сборной России с аналогичной должностью в «Ростове».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.