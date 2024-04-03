Карпин назвал два фактора, из-за которых не хочет уходить из сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал два фактора, из-за которых не хочет покидать национальную команду.

— В чём мотивация продолжать работать в сборной? Такая же, как в «Ростове», развитие футболистов?

— Нет, в сборной ты как их будешь развивать? Это нужно делать каждый день. За три тренировки развивать — это не то.

— Чем для вас интересна эта работа?

— Да всем. Поработать с этими игроками, потренировать их, пускай и три тренировки. Мне это нравится. Это раз. Плюс второе – сыграть с хорошими соперниками, которые сейчас пошли. Тот же Камерун, Сербия. Да даже сыграть на полном стадионе в Волгограде против Кубы, сейчас не про соперника говорю, а про атмосферу. Ну это мотивирует, — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что РФС хочет продлить контракт с российским специалистом.