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Роман Шаронов оценил выступление «СКА-Хабаровск» в Кубке России

Роман Шаронов оценил выступление «СКА-Хабаровск» в Кубке России
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов оценил кубковый путь команды. Вчера, 2 апреля, «СКА-Хабаровск» проиграл московскому «Динамо» (1:2) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул розыгрыш турнира.

«Очень интересный и тяжёлый. На начальном этапе, когда мы играли, исходя из перелётов, мы летали в Таганрог. Так складывался календарь, что у нас было минимум времени. Я благодарен всем ребятам. Даже тем, которых сейчас нет в команде. Потому что это был совместный путь. Вместе мы добились того, что сегодня играли в этой стадии. Всем игрокам большое спасибо. Путь был интересный. Жаль, что он закончился. Но, надеюсь, всё впереди», — приводит слова Шаронова официальный сайт клуба.

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