Кровать, на которой спал Роналду, будет выставлена на благотворительный аукцион

Словенский отель решил выставить на благотворительный аукцион кровать, на которой спал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщил Daily Mail.

Роналду был в столице Словении Любляне вместе со сборной Португалии, которая проводила товарищеский матч 26 марта. Команда остановилась в отеле Grand Plaza. Его представитель подтвердил, что кровать, на которой Роналду спал, будет продана на благотворительном аукционе. Сообщается, что стартовая цена составит чуть более € 5 тыс.

Отметим, что сборная Словении обыграла португальцев со счётом 2:0. В составе хозяев отличились полузащитники Адам Черин и Тими Элшник. 39-летний Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и провёл весь матч.