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Роналду накричал на арбитра после поражения сборной Португалии в матче со Словенией

Роналду накричал на арбитра после поражения сборной Португалии в матче со Словенией
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен судейством после товарищеского матча с национальной командой Словении. Встреча прошла в Любляне на стадионе «Стожице» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Черин – 72'     2:0 Элшник – 80'    

После матча Роналду уходил с поля крайне недовольным и накричал на резервного арбитра, жестом показав, что в ворота сборной Словении не назначили два пенальти.

Фото: Скрин из трансляции

Напомним, сборная Португалии квалифицировалась на чемпионат Европы, где в одной группе сыграет с Чехией, Турцией и Грузией.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи турнира пройдут в 10 городах – Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт, Штутгарт. Финальный матч турнира состоится в Берлине 14 июля.

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