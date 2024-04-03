Александер-Арнольд: когда Клопп сказал, что уходит, мы поняли, что делать дальше

Правый защитник и вице-капитан «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал, придало ли дополнительную мотивацию «красным» заявление Юргена Клоппа об уходе из клуба по завершении нынешнего сезона.

«Да, разумеется, так и было. Вирджил сказал нам всем после того, как Юрген сообщил эту новость, что мы обязаны делать дальше. Он сказал: «Это огромная новость, которая потрясёт футбольный мир, но мы не можем позволить ей отвлекать нас, мы должны использовать её как мотивацию. Этот менеджер привёл нас к такому большому успеху, он позволил нам осуществить наши мечты, поэтому мы в долгу перед ним и должны сделать всё, что в наших силах, чтобы устроить ему наилучшие проводы».

Вирдж сказал, что если люди думают, что уход Клоппа заставит нас усомниться в себе, то нам нужно доказать, что они ошибаются. Это была важная новость, но как профессионалы мы должны были быстро собраться с мыслями и двигаться дальше», — приводит слова Александер-Арнольда интернет-издание The Athletic.