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Артета — о новом контракте с «Арсеналом»: новостей нет, но я очень счастлив здесь

Артета — о новом контракте с «Арсеналом»: новостей нет, но я очень счастлив здесь
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, нет ли у него новостей о продлении контракта с лондонским клубом. Действующее соглашение испанского специалиста с «канонирами» рассчитано до лета 2025 года.

«Нет, новостей нет. Но я действительно счастлив здесь. У меня ещё год по контракту, это большой срок в футболе. Игроки довольны, клуб доволен, проблем нет. Я просто сосредоточен на играх и победах, это сейчас самое главное», — приводит слова Артеты Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. После 29 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «канониры» располагаются на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», который является действующим чемпионом Англии.

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